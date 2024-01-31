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06:07, 31 января 2024Россия

Шойгу проинспектировал производство самоходок на «Уралтрансмаше»

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на заводе «Уралтрансмаш»
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал на заводе «Уралтрансмаше» выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Также министр проверил производство новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция-СВ», первая партия находится на завершающей стадии производства.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что «Коалиция-СВ» способна во многом повлиять на ситуацию на фронте. Она способна производить порядка десяти выстрелов в минуту, обладает большим калибром и дальнобойностью. «Управляемым снарядом она стреляет на расстояние до 70 километров, обычным — до 40», — пояснил он.

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      Марина Совина
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