Шойгу проинспектировал производство самоходок на «Уралтрансмаше»

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на заводе «Уралтрансмаш»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал на заводе «Уралтрансмаше» выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Также министр проверил производство новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция-СВ», первая партия находится на завершающей стадии производства.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что «Коалиция-СВ» способна во многом повлиять на ситуацию на фронте. Она способна производить порядка десяти выстрелов в минуту, обладает большим калибром и дальнобойностью. «Управляемым снарядом она стреляет на расстояние до 70 километров, обычным — до 40», — пояснил он.