Названо способное купировать преимущества артиллерии НАТО в зоне СВО оружие

Военный Дандыкин назвал «Коалицию-СВ» превосходящей артиллерию НАТО

Российская самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» способна во многом повлиять на ситуацию на фронте, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, оружие было модернизировано и позволит купировать преимущества артиллерии НАТО в зоне специальной военной операции (СВО). Преимущества российской установки специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«На фронт стали прибывать наши улучшенные, модернизированные "Коалиции-СВ". Это установки с характеристиками, которые превосходят образцы НАТО, и скоро противник об этом узнает», — сказал Дандыкин.

Он рассказал, что экипаж установки находится в бронированной капсуле, также «Коалиция-СВ» способна производить порядка 10 выстрелов в минуту, обладает большим калибром и дальнобойностью.

«Управляемым снарядом она стреляет на расстояние до 70 километров, обычным — до 40. Это позволит улучшить ситуацию с контрбатарейной борьбой, что важно ввиду обстрелов Донецка. "Коалицию-СВ" с нетерпением ждут на фронте, ведь она позволит купировать преимущества артиллерии НАТО», — подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что российские «Солнцепеки» разбили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ с расстояния более 4,5 километра. Уточняется, что стрельба ведется с применением современных программных систем топогеодезической привязки.

