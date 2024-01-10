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03:58, 10 января 2024Бывший СССР

«Солнцепеки» разбили бронетехнику ВСУ с расстояния более 4,5 километра

МО: российские ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Российская группировка войск «Запад» уничтожила укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с бронетехникой на купянском направлении при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве, добавив, что запуски из орудий проводились с расстояния более 4,5 километра.

Стрельба из «Солнцепеков» по целям противника ведется с применением современных программных систем топогеодезической привязки. После того, как система отработала боевые задачи, ее оперативно переводят на другие позиции и осуществляют перезарядку.

«Боевая машина — очень мобильная, она никогда не стоит на месте. Ты постоянно должен быть в движении. Противник за нами постоянно охотится, потому что мы очень точно бьем», — рассказал механих-водитель одного из «Солнцепеков» с позывным Дизель.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении российскими войсками радиолокационной станции П-18 в зоне спецоперации (СВО). Помимо этого были поражены 109 артиллерийских подразделений противника, а также техника в 126 районах.

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      Александра Синицына
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