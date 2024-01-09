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15:21, 9 января 2024Россия

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию П-18 в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось об уничтожении радиолокационной станции П-18 в зоне СВО

Фото: ArmyInform / Wikimedia

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — говорится в сообщении.

Помимо того, продолжили в оборонном ведомстве, поражены 109 артиллерийских подразделений противника, живая сила, а также техника в 126 районах.

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