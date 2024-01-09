Российские войска уничтожили радиолокационную станцию П-18 в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось об уничтожении радиолокационной станции П-18 в зоне СВО

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — говорится в сообщении.

Помимо того, продолжили в оборонном ведомстве, поражены 109 артиллерийских подразделений противника, живая сила, а также техника в 126 районах.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2023 год потеряли свыше 215 тысяч человек. Помимо того, за указанный период украинские войска потеряли 28 тысяч единиц вооружения, отчитался министр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.