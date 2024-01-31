Суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату административного штрафа

Мировой суд оштрафовал журналистку и телеведущую Ксению Собчак за неуплату административного штрафа. Как сообщает ТАСС, ее обязали выплатить 10 тысяч рублей.

Отмечается, что Собчак ранее назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей по статье о неправомерных действиях при банкротстве. Однако так как журналистка его не выплатила, ее оштрафовали по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях («Неуплата административного штрафа в установленный срок»).

«Назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — говорится в тексте решения суда. Уточняется, что Собчак на заседании не присутствовала.

Ранее сообщалось, что коуч, наставник и писатель Михаил К. решил взыскать с Собчак 50 миллионов рублей через суд. Истец заявил, что телеведущая в своем видео насмехалась над его книгой.

В феврале 2023 года стало известно, что против Собчак подали иск в Арбитражный суд Москвы. Согласно карточке дела, речь шла об экономическом споре по гражданским правоотношениям. По данным СМИ, истица являлась предпринимателем и потребовала взыскать с Собчак порядка 875 тысяч рублей.