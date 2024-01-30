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19:27, 30 января 2024Интернет и СМИ

С Собчак захотели взыскать 50 миллионов рублей через суд

С Собчак потребовали взыскать 50 миллионов рублей за насмешку над книгой
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак захотели взыскать 50 миллионов рублей через суд за насмешку над книгой. Об этом пишет Mash в Telegram.

В сообщении издания говорится, что иск на журналистку подал коуч, наставник и писатель Михаил К. В документе он уточнил, что Собчак в видео от 1 декабря 2023 года на YouTube использовала выдержки из его произведения в рекламной интеграции, исказив содержимое и использовав написанное в оскорбительном контексте.

Истец потребовал от журналистки выплатить ему 50 миллионов рублей в качестве компенсации, а также удалить видео с описанным фрагментом с канала на видеохостинге.

В феврале 2023 года против журналистки подавали иск в Арбитражный суд Москвы. В качестве причины были указаны экономические споры по гражданским правоотношениям. С Собчак потребовали взыскать 875 тысяч рублей, сама журналистка произошедшее не комментировала.

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      Мария Большакова
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