На Собчак подали в суд

Против журналистки Ксении Собчак подали иск в Арбитражный суд Москвы

Против известной российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак подали иск в Арбитражный суд Москвы. Информация об этом содержится в картотеке дел суда.

В качестве истца указана Анна Ларина. Иск был зарегистрирован 14 февраля. «Экономические споры по гражданским правоотношениям», — отмечается в карточке дела.

По информации Telegram-канала O!News, истица является предпринимателем и требует взыскать с Собчак порядка 875 тысяч рублей. В Арбитражном суде Telegram-каналу сообщили, что на данный момент исковое заявление оставлено без движения до 16 марта. «Есть обстоятельства, которые заявитель должен устранить до этого времени», — сказали в суде.

Собчак на момент выхода материала сообщение об иске публично не комментировала.

Ранее стало известно, что юрист Эльнара Троицкая, проигравшая Собчак иск о защите чести и деловой репутации из-за предполагаемого сравнения с проституткой на Петербургском экономическом форуме, решила обратиться в Верховный суд России. Перед этим суд также отклонил ее апелляцию. Троицкая при этом заявила, что суд отказал ей без оснований.