Проигравшая Собчак в суде участница ПМЭФ подаст новый иск

Проигравшая Собчак иск о защите репутации юрист Троицкая обратится в Верховный суд

Юрист Эльнара Троицкая подаст против телеведущей Ксении Собчак новый иск после того, как суд отклонил ее претензию в адрес журналистки из-за предполагаемого сравнения с проституткой на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом Троицкая рассказала Telegram-каналу «Звездач».

Уточняется, что после того как Троицкая проиграла иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, она подала апелляцию, однако ее также оставили без удовлетворения. «К сожалению, суд отказал нам без оснований. Впереди Верховный суд», — сообщила она. Подробности обращения в Верховный суд юрист не раскрыла.

Суд отклонил иск участницы ПМЭФ к Собчак в феврале 2022 года. Троицкая требовала 50 миллионов рублей компенсации, а также удаления видео и запрета на использование записей с ее участием.

Поводом для обращения в суд стал опубликованный Собчак ролик с юристом, снятый на ПМЭФ-2021. В видео телеведущая пообщалась с Троицкой о цели визита на ПМЭФ. В частности, она задала ей вопрос: «Вы на какую панель пришли?» Юрист сочла, что Собчак выставила ее в образе проститутки, которая приехала на форум «охотиться за ВИПами».

Телеведущая, в свою очередь, выразила недоумение решением Троицкой подать иск против нее. Собчак заявила, что спрашивать участников форума о том, на какую панель они пришли, корректно, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями.