Суд отклонил иск к Собчак на 50 миллионов рублей

Кунцевский суд Москвы отклонил иск к телеведущей Ксении Собчак на 50 миллионов рублей из-за сравнения участницы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Эльнары Троицкой с проституткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«В удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения отказано», — говорится в официальном заявлении.

В своем Telegram-канале Собчак отреагировала на случившееся. «Ну что, форумчаночка (Троицкая — прим. «Ленты.ру») моя осталась не у дел. (...) Я же говорила, что никого не обижала, и не за что на меня обижаться», — написала телеведущая.

В начале июня 2021 года Троицкая, участвовавшая в Петербургском международном экономическом форуме, подала иск к Собчак за ролик с ее участием. По мнению юриста, телеведущая выставила ее в образе проститутки, которая приехала на ПМЭФ «охотиться за ВИПами». В исковом заявлении она потребовала 50 миллионов рублей компенсации. Основным поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: «Вы на какую панель пришли?».

Позднее телеведущая, комментируя иск Троицкой, отметила, что «нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями». Собчак также добавила, что считает себя хорошим журналистом.