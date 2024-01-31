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14:18, 31 января 2024Интернет и СМИ

Стало известно о долге перед налоговой у бросившего младенца в сугроб блогера

Блогер Косенко, бросивший младенца в сугроб, задолжал налоговой четыре миллиона
Сергей Косенко

Сергей Косенко. Кадр: Сергей Косенко / YouTube

Известный российский блогер Сергей Косенко, бросивший младенца в сугроб и вызвавший этим скандал, имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Shot в Telegram.

Изданию стало известно, что блогер задолжал налоговой четыре миллиона рублей. Сообщается, в России на Косенко оформлены две компании: «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение». Последнее занимается разработкой программного обеспечения. При этом сам Косенко называет себя долларовым мультимиллионером, отмечает Shot.

Ранее в январе сообщалось, что Косенко стали разыскивать приставы. По имеющимся данным, он не заплатил за аренду земли площадью в 7220 квадратных метров около 28 тысяч рублей.

Ролик, вызвавший общественное недовольство, Косенко опубликовал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На нем он высоко подкинул младенца, в результате чего тот приземлился в сугроб. Блогер утверждал, что на видео был его сын Лео. Впоследствии он стал говорить, что бросил в снег куклу, а не ребенка, а также пояснял, что использовал при создании ролика монтаж.

Видео спровоцировало скандал. В частности, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести против Косенко уголовное дело.

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      Мария Большакова
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