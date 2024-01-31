Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

Балицкий: российские войска постепенно продвигаются в Запорожской области

Российские войска постепенно продвигаются в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат», — сказал он.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы России достигают успехов на передовой, в частности, под Авдеевкой. «К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось», — заявил он.

Ранее, в ночь на 30 января, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник над пятью регионами. Одиннадцать из них сбили над Крымом, еще пять над Белгородской областью, три — над Брянской, а также по одному над Калужской и Тульской областями.