Стало известно о стопроцентном импортозамещении в строительстве Россией кораблей

Россия достигла 100 процентов импортозамещения в строительстве военных кораблей

Россия достигла ста процентов импортозамещения при строительстве кораблей для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом ТАСС стало известно от статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

«В строительстве кораблей для ВМФ России мы достигли ста процентов импортозамещенности. Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей», — сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время регулярная сдача новых кораблей перестала быть экзотикой. «Качественный труд наших корабелов позволяет нам соблюдать все сроки и строить самые современные в мире военные корабли», — сказал Евтухов.

В декабре директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук академик Николай Тестоедов заявил, что импортозамещение электронной компонентной базы навигационных спутников «Глонасс-К2» идет долго из-за большого числа используемых деталей иностранного производства.