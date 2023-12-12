Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:04, 12 декабря 2023Наука и техника

Объяснены большие сроки импортозамещения спутников «Глонасс-К2»

Тестоедов: импортозамещение «Глонасс-К2» идет долго из-за большого числа деталей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Импортозамещение электронной компонентной базы (ЭКБ) российских навигационных спутников «Глонасс-К2» идет долго из-за большого числа используемых деталей иностранного производства. Об этом со ссылкой на директора Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) академика Николая Тестоедова сообщает РИА Новости.

«Предвижу вопрос: а чего так долго? Когда в 2014 году озаботились импортозамещением и посмотрели состав всех приборов спутника, оказалось, что на спутнике шесть тысяч типономиналов ЭКБ импортного производства», — сказал ученый на общем собрании РАН.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

Тестоедов уточнил, что сроки импортозамещения объясняются большой работой по унификации, разработке и корректировке соответствующей аппаратуры. Академик заявил, что полное импортозамещение завершится в 2030 году.

Ранее Тестоедов сообщил, что развертывание спутников российской низкоорбитальной группировки «Гонец-М1» завершится в 2033 году.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В США описали речь Зеленского в Сенате как «все тот же старый хлам»

      Tesla пригрозила засудить владельцев Cybertruck

      Число голодающих в Африке достигнет рекорда

      На Украине назвали сроки принятия позволяющего запретить УПЦ закона

      На Москву надвигается циклон «Ваня». Столицу накроет аномальный снегопад и ждут колоссальные сугробы

      Сжегшие знакомого в 2010 году россияне предстанут перед судом

      США значительно расширили санкции за помощь России в обходе ограничений

      США ввели новые антироссийские санкции против 200 компаний

      Работница супер-яхты для миллиардеров раскрыла план на случай нападения пиратов

      Погоня сотрудников ГИБДД за пьяной россиянкой на машине закончилась стрельбой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости