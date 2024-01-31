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21:52, 31 января 2024Спорт

ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ

ЦСКА победил «Торпедо» со счетом 3:2 и вышел в плей-офф КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский ЦСКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Статистика доступна на сайте турнира.

В матче регулярного чемпионата турнира красно-синие оказались сильнее нижегородского «Торпедо». Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Андрей Светлаков, Константин Окулов и Михаил Григоренко. У «Торпедо» голы забили форвард Кирилл Воронин и защитник Кирилл Кирсанов.

Таким образом, после 57 матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков. Лидирует петербургский СКА с 79 очками.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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