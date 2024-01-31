Уехавший в США стендап-комик назвал преимущество России перед Америкой

Популярный в России стендап-комик Данила Поперечный, уехавший жить в США, назвал преимущество России перед Америкой. В выпуске подкаста певца и блогера Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, он заявил, что на улицах Лос-Анджелеса много бездомных.

Поперечный заявил, что в Америке не борются с проблей бездомных на улице. В качестве примера он вспомнил, как гулял по элитному району Беверли-Хиллз и увидел рядом с дорогим домом палатку, в которой жил бездомный.

«Это обратная сторона демократии. (...) У нас (в России — прим. «Ленты.ру») жестче в этом плане, чуть более какие-то авторитарные есть элементы системы, но зато безопаснее на улице», — заключил Поперечный.

Ранее комик описал свое первое впечатление от Лос-Анджелеса. Он признался, что город ему понравился не сразу. По словам Поперечного, ему понадобилось время, чтобы понять плюсы жизни в городе.

О том, что Поперечный вместе с женой, блогершей и моделью Полиной Чистяковой переехали в Лос-Анджелес, стало известно в январе 2023 года. Они объяснили, что выбрали для жизни этот город, так как там жили многие их знакомые и друзья.