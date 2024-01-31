В США ответили на обвинения в отсрочке вступления Украины в НАТО
Госдеп: США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ответил на вопрос журналистов о препятствиях со стороны США началу процесса вступления Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.
Миллер ответил на обвинения в отсрочке вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что Вашингтон не создает препятствия для начала этого процесса. «Эти сообщения являются некорректными», — заявил он.