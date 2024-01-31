Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 31 января 2024Мир

В США ответили на обвинения в отсрочке вступления Украины в НАТО

Госдеп: США не создают препятствий для вступления Украины в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ответил на вопрос журналистов о препятствиях со стороны США началу процесса вступления Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Миллер ответил на обвинения в отсрочке вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что Вашингтон не создает препятствия для начала этого процесса. «Эти сообщения являются некорректными», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

      Путин призвал перестать бояться санкций против России

      США обвинили в препятствовании остановке насилия в Газе

      Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов России возрождением

      Всех участников группы «Би-2» депортировали в Израиль

      В США ответили на обвинения в отсрочке вступления Украины в НАТО

      Гинеколог объяснил положительное влияние беременности на женский организм

      Тимошенко вступилась за Залужного

      Гаврилов пообещал ответ на наращивание поставок западного оружия Украине

      Россия запретила поставки кормов для животных с сербского предприятия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше