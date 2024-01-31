Улицкую лишили звания почетного профессора летом 2023 года

Улицкую лишили звания почетного профессора еще в августе 2023 года

Известную писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева еще в августе 2023 года. Об этом сообщили в ВУЗе, передает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в своем Telegram-канале.

Ранее парламентарий попросил разъяснений у Минобрнауки и руководителей РХТУ о том, почему Улицкая до сих пор не лишена звания.

«Улицкая не почетный профессор с 30 августа минувшего года. Об этом не написано в Википедии, но это так», — написала Ярмольская.

Ранее Улицкая призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину. Об этом она рассказала в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

Позже писательницу предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании Вооруженных сил Украины.