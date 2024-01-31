Улицкую предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании ВСУ

Депутат Шолохов предупредил Улицкую о возможной конфискации имущества

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предупредил писательницу Людмилу Улицкую о конфискации имущества после ее признания в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину, в том числе Вооруженным силам Украины (ВСУ). Причины возможного изъятия собственности депутат объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Буквально час назад Государственная Дума практически единодушно, за исключением партии "Новые люди", проголосовала за новые поправки в Уголовный кодекс РФ, которые приравнивают подобные действия к особо тяжким со всеми вытекающим», — рассказал Шолохов.

Парламентарий отметил, что при спонсировании ВСУ теперь будет уголовная ответственность за поддержку терроризма.

«Именно это Улицкую не особенно беспокоит. Она будет сидеть в Германии, Израиле или еще где-нибудь, спасаясь от российского правосудия. Но то, что и для Улицкой, и для иже с ней категории наших бывших сограждан, по крайней мере, по душе, гораздо более существенно, — это то, что приравнивание к особо тяжким позволит в качестве судебной меры применять и конфискацию имущества, и лишение почетных званий», — сообщил депутат.

Ранее Улицкая в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину. Писательница также заявила, что ей симпатичен президент Украины Владимир Зеленский.

В ноябре 2023 года Улицкая совместно с коллегами Владимиром Сорокиным и Виктором Ерофеевым опровергла обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму. В своем обращении писатели назвали такие предположения абсурдными.

