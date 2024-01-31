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14:03, 31 января 2024Из жизни

Летучие мыши захватили общежитие крупного университета

В США десятки летучих мышей захватили общежитие Университета Джорджии

Фото: James Wainscoat / Unsplash

В США специалисты по борьбе с вредителями удалили несколько десятков летучих мышей из общежития Университета Джорджии. Об этом сообщает WOKV.

Впервые студенты крупного университета, расположенного в городе Атенс, заявили о наличии летучих мышей в здании 14 января. Животных заметили на лестничных пролетах. Пресс-служба университета объяснила, что они проникли в здание через несколько отверстий в крыше и захватили чердак.

Специалисты переловили и вывезли летучих мышей, после чего заделали отверстия, через которые те проникли в здание. Несмотря на это в четверг, 25 января, рукокрылые снова появились на лестницах и напугали студентов.

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«Меня это очень беспокоит. — заявил студент Купер Мэттокс. — Не хочется, чтобы одна из них тебя покусала». Команда по борьбе с вредителями обнаружила еще около 30 животных под стропилами крыши. Они начали проникать в коридоры общежития, а некоторые даже ползали по дверям комнат учащихся.

Так как летучие мыши являются охраняемым видом, их нельзя уничтожать. Найденных животных вновь переловили. Затем в здании установили специальные клапаны в местах возможного проникновения рукокрылых, через которые те могут покинуть чердак, но не могут попасть внутрь.

Представители департамента охраны природы пояснили, что в холодное время года, особенно если температура падает ниже нуля, летучие мыши ищут теплые места и часто забираются здания.

Ранее ученые предсказали южным штатам США нашествие кровососущих летучих мышей, разносящих бешенство. Исследования показывают, что в ближайшие десятилетия летучие мыши вида Desmodus rotundus, также называемые обыкновенными вампирами, могут расселиться на юге страны.

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      Никита Савин
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