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17:19, 31 января 2024Из жизни

Упавшую в мусоровоз женщину спасли при помощи пожарного крана

В Британии спасли женщину, выпавшую в мусоровоз из мусорного бака

Фото: degetzica / Shutterstock / Fotodom

Женщину из Британии спасли из мусоровоза, в который она выпала из мусорного бака. Об этом сообщает WMUR.

Инцидент произошел 28 января в Манчестере. Когда мусоровоз, приехавший вывезти отходы, поднял один из баков, оттуда упала женщина. Водитель заметил ее благодаря камере видеонаблюдения в мусорном отсеке и вызвал службу спасения.

Из-за специфической конструкции и содержимого автомобиля спасателям пришлось использовать корзину, которую они подсоединили к крану пожарной машины. Женщину удалось вытащить из мусоровоза и оказать ей первую помощь. Она получила лишь незначительные травмы. Неизвестно, как долго британка пролежала в мусорном баке. По ее словам, она упала внутрь, когда выбрасывала мусор.

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«За 32 года на службе я никогда не видел ничего подобного. Это тревожный сигнал, потому что во что-то подобное просто невозможно поверить. Такое просто не может прийти в голову. Но сейчас тяжелые времена, и люди делают разные вещи», — прокомментировал случай полицейский Боб Боде.

Ранее сообщалось, что лыжница провела ночь на морозе, застряв на горнолыжном подъемнике в США. Уставшая женщина решила закончить спуск со склона при помощи подъемника, но он выключился через две минуты после ее посадки.

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      Антонина Черташ
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