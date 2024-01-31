Пьяная россиянка в нижнем белье обматерила дочь на стриме и пожелала ей сдохнуть

В Волгоградской области пьяная полуголая женщина обматерила дочь на стриме

В Волгоградской области пьяная женщина в нижнем белье устроила стрим на сайте знакомств, в ходе которого обматерила трехлетнюю дочь и пожелала ей сдохнуть. Кадры прямого эфира проверяют сотрудники МВД, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, мать девочки проживает во Фроловском районе Волгоградской области. В ходе стрима она танцевала и убиралась в квартире в нижнем белье — все это сопровождалось оскорблениями дочери и матом в ее сторону.

Судя по комментариям к видео, россиянка ведет себя подобным образом не первый раз. Пользователи также предполагают, что мать бьет трехлетнюю дочь. Известно, что раньше женщина воспитывала еще одного ребенка — 10-летнюю девочку, которую изъяли из семьи и определили в благополучную. Ее младшую трехлетнюю сестру также уже забирали в дом малютки, но затем вернули родной матери. Полиция проверит видеозапись. К проверке также подключат службы опеки.

Похожий случай в январе произошел в Омской области. Там внимание правоохранителей привлек ролик, на котором пьяная россиянка ночью под громкую музыку курила с младенцем на руках.

На фоне большого числа треш-стримов в России власти начали принимать меры на законодательном уровне. Так, Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для треш-стримеров. Поправки касаются как административного, так и уголовного законодательства.