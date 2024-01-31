Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 31 января 2024Россия

Пьяная россиянка в нижнем белье обматерила дочь на стриме и пожелала ей сдохнуть

В Волгоградской области пьяная полуголая женщина обматерила дочь на стриме

Кадр: Telegram-канал Shot

В Волгоградской области пьяная женщина в нижнем белье устроила стрим на сайте знакомств, в ходе которого обматерила трехлетнюю дочь и пожелала ей сдохнуть. Кадры прямого эфира проверяют сотрудники МВД, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, мать девочки проживает во Фроловском районе Волгоградской области. В ходе стрима она танцевала и убиралась в квартире в нижнем белье — все это сопровождалось оскорблениями дочери и матом в ее сторону.

Судя по комментариям к видео, россиянка ведет себя подобным образом не первый раз. Пользователи также предполагают, что мать бьет трехлетнюю дочь. Известно, что раньше женщина воспитывала еще одного ребенка — 10-летнюю девочку, которую изъяли из семьи и определили в благополучную. Ее младшую трехлетнюю сестру также уже забирали в дом малютки, но затем вернули родной матери. Полиция проверит видеозапись. К проверке также подключат службы опеки.

Похожий случай в январе произошел в Омской области. Там внимание правоохранителей привлек ролик, на котором пьяная россиянка ночью под громкую музыку курила с младенцем на руках.

На фоне большого числа треш-стримов в России власти начали принимать меры на законодательном уровне. Так, Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для треш-стримеров. Поправки касаются как административного, так и уголовного законодательства.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский предлагал пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      Хуситы атаковали американский эсминец в Красном море

      Поджог релейного шкафа на железной дороге в Москве попал на видео

      Новый БТР-22 показали на фото

      Загадочную болезнь Кейт Миддлтон скрыли даже от ее ближайших помощников

      В России банк решил «выбить» долг матери у сына и поплатился

      Российский форвард вышел на третье место по голам в сезоне НХЛ среди новичков

      В ЕС признали невозможность предоставить миллион боеприпасов Украине

      Стало известно о сбитом в Санкт-Петербурге беспилотнике

      Премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен Ыном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше