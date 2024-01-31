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15:49, 31 января 2024Мир

В Европе выступили против ежегодных голосований по помощи Украине

В ЕП призвали лидеров стран ЕС к отказу от ежегодных голосований по помощи ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Крупнейшие партии Европейского парламента (ЕП) обратились к лидерам стран ЕС и призвали их утвердить план по оказанию помощи Украине, а также отказаться от ежегодных голосований по этому вопросу с целью недопущения наложения вето. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, лидеры крупнейших политических групп Европарламента, единогласно призываем лидеров ЕС принять резолюции, необходимые для решения задач, стоящих перед Украиной, выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и устойчивую поддержку Украины, активизировать усилия по поставке боеприпасов, военную поддержку, экономическую и финансовую поддержку… Дальнейшие задержки [в предоставлении помощи от Европы], а также ежегодные вето не являются возможным вариантом», — говорится в обращении.

Документ с призывом к отказу от ежегодных голосований политики опубликовали в преддверии саммита лидеров европейских стран, который состоится 1 февраля. Во время заседания планируется обсудить предоставление военной и финансовой поддержки Украине.

Предложение о ежегодном голосовании по вопросу, посылать ли деньги Украине, внес премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В этом случае, по его словам, Будапешт готов одобрить финансовую поддержку Украины странами Евросоюза.

Ранее член немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Томас Гайзель заявил, что продолжение поставок оружия Украине не способствует прекращению конфликта, и выступил против таких действий.

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      Лина Пивоварова
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