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12:43, 30 января 2024Мир

Премьер Венгрии назвал условие одобрения поддержки Украины

Премьер Венгрии Орбан назвал условие одобрения финансовой поддержки Украины

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие, при котором он готов одобрить финансовую поддержку Украины странами Евросоюза. Об этом он высказался изданию Le Point.

Он заявил, что не согласен на выделение 50 миллиардов евро на четыре года. «Но Венгрия готова участвовать, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», — прояснил Орбан, добавив, что такое ежегодное решение также должно быть единогласным.

Премьер назвал такое предложение компромиссным. Он будет готов одобрить его на саммите ЕС 1 февраля.

Ранее Орбан предложил план финансирования Украины без вреда для бюджета ЕС — Венгрия поддержит вариант без предоставления общего кредита странами Европейского союза, а свою долю будет готова выплатить из нацбюджета.

ЕС со своей стороны, по данным Financial Times, пригрозил подорвать экономику Венгрии в случае, если Будапешт откажется согласовать выделение помощи Украине.

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      Антон Похиляк
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