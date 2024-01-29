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08:19, 29 января 2024Мир

Ущерб рабочим местам и обрушение валюты: Евросоюз пригрозил подорвать экономику Венгрии из-за блокировки помощи Киеву

Венгерский министр Бока: Будапешт не поддается шантажу ЕC по поводу Украины

Фото: Pixabay

Европейский союз пригрозил подорвать экономику Венгрии в случае, если Будапешт откажется согласовать выделение помощи Украине. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на внутренний документ блока.

Отмечается, что Брюссель разрабатывает соответствующий план. Он предполагает обвал курса валюты, венгерского форинта, и снижение инвестиционной привлекательности государства, с целью нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту.

Евросоюз намерен «напугать рынки» и объявить о полном прекращении финансирования Будапешта, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит блокировать выделение средств для Киева.

В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС

Financial Times
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15 декабря 2023

Будапешт предупредили об экономической уязвимости

Венгрию предупредили об экономической уязвимости без денег Евросоюза. Европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестициях в страну, это способно спровоцировать дальнейшее увеличение дефицита государственного бюджета, отмечается в статье.

В документе Совета ЕС излагаются экономические уязвимости Венгрии, в том числе ее очень высокий государственный дефицит, очень высокая инфляция, слабая валюта и самые большие платежи по долгам в соотношении с ВВП

Financial Times

Будапешту напомнили, что рабочие места в значительной степени зависят от иностранных средств, привлечение которых основано на высоком уровне финансирования Евросоюзом, говорится в материале.

Три европейских дипломата на условиях анонимности сообщили изданию, что план в отношении Венгрии поддержали многие страны.

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В Венгрии ответили на планы Евросоюза

Министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что его страна не поддастся на шантаж ЕС в вопросе выделения помощи Украине. По его словам, Брюссель использует доступ к фондам блока для оказания политического давления.

Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но не поддастся шантажу. Венгрия не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим

Янош Бокаминистр Венгрии по делам Евросоюза

23 января стало известно, что страны ЕС намерены лишить Венгрию права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине. При условии, что Орбан не изменит свою переговорную позицию, ЕС примет решение по средствам для Киева без него.

Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман пригрозил использовать рычаги влияния США на Венгрию. Дипломат также отметил, что премьер-министр Венгрии наносит вред НАТО в пользу России.

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      Марина Совина
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