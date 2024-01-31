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11:38, 31 января 2024Россия

В Госдуме заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

Депутат Госдумы Шеремет: наступает переломный момент в конфликте на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В конфликте на Украине наступил переломный момент, впоследствии он перейдет в новую фазу. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Так политик отреагировал на заявление бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса. По его мнению, переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации могут состояться после выборов президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

«Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы на украинском геополитическом театре боевых действий. Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат», — сказал Шеремет.

По его словам, страны Запада не готовы спонсировать Украину, чтобы та вела изнуряющие боевые действия. Как правило, если блицкриг стран Запада терпит неудачу, то они сворачивают военную агрессию и кардинальным образом меняют отношение к своим первоначальным приоритетам, добавил депутат.

В Кремле не раз заявляли, что Россия готова к переговорам. Москва настроена на достижение своих целей, при этом предпочла бы завершение конфликта дипломатическим путем, сообщал в январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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      Анастасия Шейкина
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