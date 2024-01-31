В Херсоне указали на просчет Киева с атакой на Ил-76

Сальдо: Киев просчитался, приказав сбить российский Ил-76 в Белгородской области

Киев просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту, в планах было обвинить Россию и запугать украинцев. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, попытка властей Украины сорвалась и они «заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться». Он указал на то, что в Киеве хотели обвинить Россию, что она якобы сама сбила свой самолет. «Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще», — указал Сальдо.

Политик объяснил, что Киев тем самым хотел «запугать украинцев», которые не хотят воевать. Сальдо также отметил, что на сегодняшний день украинские власти скрыли практически всю информацию о крушении самолета от простого населения и зарубежных СМИ.

Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских бойцов для обмена на российских военнослужащих, потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. На борту находились 74 человека, в том числе шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никому из них не удалось спастись. Российская сторона утверждает, что судно сбила западная ракета, запущенная Украиной. Киев настаивает на проведении международного расследования трагедии.