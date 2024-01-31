В Киеве рассказали о наступлении критического момента для Украины

Политолог Бортник: критический момент для Украины наступит через шесть месяцев

Без военной помощи со стороны США критический момент для Украины наступит через шесть месяцев. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Уровень западной поддержки падает, ситуация на фронте осложняется», — подчеркнул он.

Бортник отметил, что российские войска продвигаются, и, если западной поддержки не будет, то ситуация на фронте для ВСУ будет только ухудшаться. Критическим моментом, по его словам, будут шесть месяцев. В этом случае «нам придется системно отступать», предупредил украинский политолог.

Ранее журналист Ишан Тарур рассказал, что власти Украины потеряли надежду на победу над Россией. Он объяснил, что украинские власти не прекращают молить западных союзников о помощи «на фоне растущей усталости всего мира от конфликта и паралича в Конгрессе США из-за нового дополнительного пакета помощи Украине».

Помимо этого, военный эксперт Андрей Кошкин в начале января заявил, что Украина меняет силовую парадигму из-за неудач на фронте.