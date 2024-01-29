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11:02, 29 января 2024Интернет и СМИ

В США заявили о потере Украиной надежды на победу

Автор Washington Post Тарур: надежды Украины на победу над Россией ускользают
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Власти Украины потеряли надежду на победу над Россией. Такое мнение выразил журналист Ишан Тарур в материале для газеты Washington Post.

«Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины», — написал журналист в материале с заголовком «Надежды Украины на победу над Россией ускользают».

Колумнист заявил, что украинские власти не прекращают молить западных союзников о помощи «на фоне растущей усталости всего мира от конфликта и паралича в Конгрессе США из-за нового дополнительного пакета помощи Украине». По мнению автора материала, Запад ожидает, что предстоящий год будет «неурожайным», так как все силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощаются и сосредоточатся больше на обороне.

Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что на фронте солдаты ВСУ жалуются на невозможность наступать. По его словам, украинским военным не хватает живой силы и средств. Ситуацию на фронте он назвал несомненно сложной для Украины.

До этого Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Он также исключил переход Украины к обороне, назвав его невозможным.

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      Олег Давыдов
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