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16:40, 20 января 2024Мир

В офисе Зеленского рассказали о жалобах украинских военных

Глава офиса Зеленского Ермак: солдаты ВСУ жалуются на невозможность наступать

Фото: Denis Balibouse / Reuters

На фронте солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на невозможность наступать, рассказал глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Le Figaro.

По словам Ермака, украинским военным не хватает живой силы и средств. «На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать», — сказал он.

Также Ермак признал, что Россия в конфликте с Украиной обладает преимуществом в воздухе, а у ВСУ недостает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин. Ситуацию на фронте он назвал несомненной сложной для Украины.

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Ранее Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным». Он также исключил переход Украины к «обороне», назвав его невозможным.

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      Алиса Дмитриева
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