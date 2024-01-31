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14:37, 31 января 2024Экономика

В Кремле назвали небезынтересным прогноз МВФ о росте экономики России

Песков назвал любопытным прогноз МВФ о росте экономики России в 2024 году

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В Кремле назвали «небезынтересным» прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о росте экономики России в 2024 году на 2,6 процента вместо прогнозировавшихся ранее 1,1 процента, сообщает «Интерфакс».

«Это очень любопытная информация», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он обратил внимание на разброс оценок роста ВВП страны в прогнозах различных ведомств и организаций.

Ранее главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика растет лучшими темпами, чем ожидалось. Прогноз роста ВВП страны там улучшили более, чем вдвое по сравнению с оценкой от 1 октября 2023 года.

По предварительным данным Минэкономразвития, российская экономика выросла в 2023 году на 3,5 процента. Отмечалось, что после пересчета показатель может увеличиться до четырех процентов.

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      Дмитрий Воронин
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