В Кремле назвали небезынтересным прогноз МВФ о росте экономики России

Песков назвал любопытным прогноз МВФ о росте экономики России в 2024 году

В Кремле назвали «небезынтересным» прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о росте экономики России в 2024 году на 2,6 процента вместо прогнозировавшихся ранее 1,1 процента, сообщает «Интерфакс».

«Это очень любопытная информация», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он обратил внимание на разброс оценок роста ВВП страны в прогнозах различных ведомств и организаций.

Ранее главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика растет лучшими темпами, чем ожидалось. Прогноз роста ВВП страны там улучшили более, чем вдвое по сравнению с оценкой от 1 октября 2023 года.

По предварительным данным Минэкономразвития, российская экономика выросла в 2023 году на 3,5 процента. Отмечалось, что после пересчета показатель может увеличиться до четырех процентов.