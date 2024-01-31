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14:47, 31 января 2024Россия

В Совфеде отреагировали на признание Улицкой в отправке денег на Украину

Сенатор Джабаров: признанием в помощи Украине Улицкая раскрыла свою черную душу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Признанием в отправке денег Украине писательница Людмила Улицкая раскрыла свою «черную, по сути, душу». Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

В беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) Улицкая заявила, что ее гонорары «идут на Украину».

Люди раскрывают свою истинную сущность во время испытаний, сказал Джабаров. Он заявил, что в России никто не считает Улицкую великой писательницей. «Пусть пишет и издает свои книги, где хочет. Только не в России», — подчеркнул сенатор.

31 января Госдума приняла «закон о негодяях», который позволит лишать почетных званий и имущества граждан, ведущих антироссийскую деятельность. По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, документ поддерживает абсолютное большинство жителей страны.

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      Алан Босиков
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