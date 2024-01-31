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14:32, 31 января 2024Мир

В США допустили выход из НАТО при Трампе

Экс-советник Трампа Болтон заявил, что при нем США могут выйти из НАТО
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ronda Churchill / Reuters

В случае возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа Вашингтон может выйти из НАТО. Такой сценарий допустил в своих мемуарах бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает агентство Reuters.

«Если его первые четыре года были плохими, вторые четыре будут еще хуже», — заявил в своей книге Болтон, отметив, что переизбрание Трампа может обернуться прекращением помощи Украине, выходом США из НАТО, а также подтолкнуть Китай к блокаде Тайваня.

Ранее эксперты Института мировой экономики и международных отношений имени Е.В. Примакова РАН допустили возможность победы президента США Джо Байдена по итогам президентских выборов 2024 года.

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      Виктория Кондратьева
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