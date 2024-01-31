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15:39, 31 января 2024Спорт

В США возмутились присуждением бронзы командного турнира ОИ-2022 России

Глава USADA Тайгерт возмутился присуждением командной бронзы ОИ-2022 России

Фото: Jose Luis Magana / AP

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт возмутился решением Международного союза конькобежцев (ISU) присудить бронзу командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине российским фигуристам. Его слова приводит USA Today.

По его мнению, в данной ситуации должны были применяться дисциплинарные правила. «Это нонсенс, когда Валиева получает четыре года, а Россия сохраняет олимпийскую бронзу. Справедливый и честный результат — это присуждение бронзы сборной Канады», — заявил Тайгерт.

30 января ISU перераспределил медали командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

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      Алексей Гусев
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