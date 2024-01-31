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12:06, 31 января 2024Россия

В Свердловской области отреагировали на критику Шойгу

Пересторонин: «Уралтрансмаш» не уведомлял о затягивании сроков разработки гаубиц

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости

Глава Минпрома Свердловской области Сергей Пересторонин в беседе с Ura.Ru заявил, что ведомство не знало о затягивании сроков разработки новой гаубицы Уральским заводом транспортного машиностроения (АО «Уралтрансмаш»). Таким образом министр отреагировал на критику главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Пересторонин признался, что узнал о критике из сообщений СМИ. По его словам, «Уралтрансмаш» — структурное оборонное предприятие, поэтому решение подобных вопросов происходит на федеральном уровне, а не субъектовом.

«Субъект в лучшем случае помогает либо рабочей силой, либо дополнительными услугами в части кооперационных взаимодействий — жилье для сотрудников, транспортное обеспечение, социальные вопросы. Все остальное — это закрытая тема, которая на федеральном уровне принятия решений», — заявил он.

Сейчас Минпром ждет конкретные протокольные решения по итогам визита Шойгу, чтобы включиться в вопрос в случае необходимости, отметил министр.

Шойгу посетил «Уралтрансмаш», где проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем. В результате визита глава оборонного ведомства устроил разнос директору завода Олегу Емельянову, подвергнув критике за большие сроки изготовления нужного Российской армии артиллерийского комплекса.

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