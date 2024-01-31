В Южной Корее разбился американский F-16

Yonhap News: в Южной Корее разбился американский истребитель F-16

Истребитель F-16 войск США в Южной Корее разбился в среду, 31 января, утром в районе города Кунсан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источники.

Отмечается, что самолет упал в море. Пилот был спасен и не пострадал. Инцидент произошел примерно в 8:40 (2:40 по московскому времени) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

Ранее сообщалось, что вертолет Военно-морских сил США MH-60R из 41-й эскадрильи Helicopter Maritime Strike разбился в Калифорнии недалеко от Сан-Диего во время тренировочного полета.

В декабре Южной Корее во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто потерпел крушение американский истребитель F-16. При этом военные источники агентства Yonhap со стороны США и Кореи подчеркнули, что пилот истребителя успел катапультироваться.