В Южной Корее разбился американский F-16
Истребитель F-16 войск США в Южной Корее разбился в среду, 31 января, утром в районе города Кунсан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источники.
Отмечается, что самолет упал в море. Пилот был спасен и не пострадал. Инцидент произошел примерно в 8:40 (2:40 по московскому времени) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.
Ранее сообщалось, что вертолет Военно-морских сил США MH-60R из 41-й эскадрильи Helicopter Maritime Strike разбился в Калифорнии недалеко от Сан-Диего во время тренировочного полета.
В декабре Южной Корее во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто потерпел крушение американский истребитель F-16. При этом военные источники агентства Yonhap со стороны США и Кореи подчеркнули, что пилот истребителя успел катапультироваться.