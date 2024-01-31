Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

Восьмикратная паралимпийская чемпионка Савченко решила продать две медали

Восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко решила продать две золотые медали с Игр-2008 в Пекине и Паралимпады-2012 в Лондоне. Об этом сообщает Mash Batash.

Российская спортсменка планирует выручить за них 60 миллионов рублей. Цена, как объяснила бывшая пловчиха, является средней по миру. Савченко отметила, что изучила, как подобные награды продавались на аукционах.

«Пока интересуются коллекционеры из других стран. Хотелось бы продать россиянам, но на данный момент ситуация такая», — заявила Савченко. Она отметила, что вырученные деньги направит на поддержку бойцов СВО и их семей, а также профинансирует проекты по борьбе с киберпреступностью и благотворительные фонды.

Савченко завершила карьеру в 2015-м. После ухода из спорта она занималась политикой, а также была координатором проекта «Роскибербезопасность».