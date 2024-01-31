Врач предупредила об опасных последствиях нехватки одного витамина

Эндокринолог Киселева: дефицит витамина D увеличивает риск болезней сердца

При нехватке витамина D происходит размягчение костей, увеличивается риск развития аутоиммунных заболеваний и болезней сердца. Об этих и других опасных последствиях авитаминоза предупредила эндокринолог Елена Киселева в беседе с «Мослентой».

Врач отметила, что дефицит витамина D негативно влияет на состояние костей и может спровоцировать остеомаляцию у взрослых и рахит у детей. Кроме того, по ее словам, из-за недостатка витамина страдают сосуды, сердце, начинаются нарушения метаболических процессов, что повышает риск развития диабета второго типа и артериальной гипертензии.

Также у людей с дефицитом витамина D выше риск заболеть депрессией и аутоиммунными заболеваниями, предупредила Киселева. Она добавила, что могут наблюдаться проблемы с уровнем половых гормонов и гормонов щитовидной железы, поскольку витамин D участвует в процессе их синтеза.

Эндокринолог указала, что определить дефицит витамина D может только врач после получения результатов анализа крови. Если авитаминоз подтвердится, специалист назначит препараты, дозировку и продолжительность лечения, заключила Киселева.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что продукты, богатые витаминами D, C, E, A и B6, улучшают интимное здоровье мужчин. Такими продуктами, по ее словам, являются молоко, яйца, щавель, брокколи.