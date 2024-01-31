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00:59, 31 января 2024Наука и техника

Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов

Заболеваемость сифилисом в США выросла на 78,9 % за 5 лет

Фото: Unsplash

В США за пятилетний период с 2018 до 2022 года выросла заболеваемость сифилисом на 78,9 процента, число выявленных случаев достигло 203,5 тысячи за год на всех возможных стадиях болезни. Такие данные предоставили Центры по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения страны, передает РИА Новости.

По итогам 2019 года в США было выявлено только 113,7 тысячи случаев заболевания, разница составила почти 80 процентов. В сравнении с предыдущим годом, число заболеваний в 2022 году выросло на 17 процентов.

Еще одно исследование CDC свидетельствует о том, что рост заболеваемости врожденным сифилисом среди американцев за пять лет составил 183,4 процента. В 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, было выявлено на 3,7 тысячи случаев больше (рост от года к году составил 30,6 процента).

Ранее Минздрав зафиксировал рост заболеваемости сифилисом в России. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства Николай Потекаев объяснил это возвращением в страну мигрантов.

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      Александра Синицына
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