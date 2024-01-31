Задержание «Би-2» в Таиланде объяснили некорректными визами

Организатор концертов «Би-2» в Таиланде объяснил задержание некорректными визами

Организаторы концертов рок-группы «Би-2» в Таиланде — VPI Event Co. Ltd. — объяснили, что задержание музыкантов обусловлено некорректным оформлением виз. Об этом сообщается Telegram-канале организаторов.

Отмечается, что артисты находились в Таиланде по туристическим визам, что не соответствует миграционному законодательству страны. «Хотим подчеркнуть, что ответственность за оформление виз, согласно условиям контракта, лежит исключительно на нашей компании», — сообщили в компании.

Организаторы концертов заявили, что группа «Би-2» не несет ответственности за допущенную ошибку. В компании пообещали приложить все усилия для освобождения музыкантов.

Ранее в консульском отделе посольства РФ в Таиланде заявили, что трое участников рок-группы «Би-2» будут депортированы из страны, где были задержаны из-за проведения концертов без соответствующего разрешения, только в Россию. Отмечалось, что дата их депортации пока не согласована.

Туристическая полиция задержала участников «Би-2» 24 января сразу после выступления, состоявшегося на Пхукете. До этого коллектив дал концерт в Паттайе.