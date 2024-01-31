Замужняя порномодель нашла партнера для секса втроем и поделилась опытом

Порномодель с OnlyFans нашла партнера для секса втроем с мужем онлайн. О своем опыте она рассказала Yahoo.

Замужняя модель Лайла Келли получила известность на платформе для взрослых после того, как призналась, что муж не возражает против ее связей с другими мужчинами, с которыми она создает контент для OnlyFans. Келли широко анонсировала в своих соцсетях, что ее супруг согласился на секс втроем, и они ищут партнера-мужчину.

«Это стало естественным развитием событий. После монтажа видео со мной и другими мужчинами и близости, которая возникла между нами при просмотре, муж предложил пригласить третьего человека в нашу спальню, чтобы он мог испытать те же ощущения в реальном времени», — рассказала Келли.

Девушка разместила объявление о поиске партнера на своих страничках в социальных сетях. Претендентов она просила присылать фотографию и уточнять доступные даты. Она получила 42 запроса от мужчин, самому старшему из которых было 57 лет, а самому младшему — 27. Одним из желающих присоединиться к паре оказался менеджер со старой работы Келли. Супруги оплатили мужчине перелет до Веллингтона, где они живут.

«Мы спали вместе три раза и сделали одно видео, чтобы поделиться им на OnlyFans. Оно выйдет на этой неделе. Это был потрясающий опыт, и я благодарна, что у меня есть муж, которому так нравится наблюдать за моим наслаждением, что он сам получает от этого удовольствие», — поделилась итогами встречи Келли.

Модель также отметила, что они, скорее всего, повторят этот опыт в будущем. По ее словам, они с мужем состоят в браке уже 17 лет, и секс с другими людьми «это классный следующий шаг», поскольку они целиком доверяют друг другу.

Ранее сообщалось, что ученая предпочла научной карьере создание эротического контента и разбогатела. Канадка хотела заниматься нейробиологией, но передумала, когда заработала свою годовую зарплату за две ночи на OnlyFans.