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08:28, 31 января 2024Россия

Жителей Новороссийска предупредили об учениях

Администрация Новороссийска предупредила жителей об учениях со стрельбами

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Жителей Новороссийска предупредили об учениях, которые пройдут в городе. Об этом сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

«Сегодня с 11.00 до 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — сообщили в администрации. Там призвали жителей соблюдать спокойствие. Других данных об учениях власти не привели.

В январе об учениях также предупреждали власти Евпатории. Они допускали, что жители могут услышать хлопки, и призвали их сохранять спокойствие.

До этого о возможных громких звуках из-за учений предупредили жителей Ейского района Краснодарского края. В районе проводили тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации.

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      Анастасия Шейкина
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