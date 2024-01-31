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13:53, 31 января 2024Культура

Звезда «Универа» рассказала о своем самом «хайповом» поступке

Актриса Рудова рассказала о попытке «хайпануть», использовав перцовый баллончик

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Наталья Рудова рассказала о своем самом «хайповом» поступке в жизни. Об этом она сообщила в разговоре с NEWS.ru.

Артистка заявила, что ситуация произошла в учебном заведении. «Самый хайповый поступок, когда я брызнула баллончиком перцовым в школе. В месте, где учатся первоклашки. Вот это был хайп, вот это я понимаю», — отметила Рудова.

Она также добавила, что не считает правильным «хайповать» на романтических отношениях: «Личная жизнь на то и личная, все кроется в названии. Я не хочу чужие трусы видеть, кто, с чем, чего, кого. И свои не хочу показывать, поэтому я не хайпую, наверное, на личных отношениях».

Ранее актриса Наталья Рудова объяснила, почему она не хочет играть в театре.

В январе российский актер и звезда сериала «Универ» Александр Мартынов сообщил, что намеревался пойти работать в такси в период пандемии.

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      Анастасия Астахова
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