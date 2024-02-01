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10:09, 1 февраля 2024Из жизни

26-летняя девушка развеяла мифы о жизни с мужем вдвое старше нее

В США 26-летняя девушка влюбилась в 58-летнего мужчину и вышла за него замуж

Кадр: @anthonyandgabs / TikTok

Жительница США влюбилась в мужчину вдвое старше нее и развеяла мифы об отношениях с большой разницей в возрасте. Об этом сообщает The Sun.

26-летняя Габби и 58-летний Энтони живут в штате Калифорния и регулярно рассказывают о своих отношениях в социальных сетях. В одном из видео супруги поделились несколькими ошибочными предположениями об их личной жизни, которые сделали комментаторы и окружающие их в реальности люди.

По словам девушки, многие люди ошибочно считают, что она вышла замуж, чтобы получить грин-карту. Кроме того, окружающие нередко думают, что Энтони приходится ей дядей. Также часть людей, узнающих о возрасте Энтони, считает, что он принимает виагру. Эти суждения пара опровергла.

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Несмотря на бестактные вопросы некоторых пользователей, супруги получают множество комментариев с поддержкой и добрыми пожеланиями. «Так здорово, что он проведет с тобой всю оставшуюся жизнь», — сказано в одном из них.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница США влюбилась в 46-летнего коллегу и рассказала, с какими трудностями в отношениях была вынуждена столкнуться. Девушка заявила, что у них с женихом разное отношение к деньгам.

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      Алиса Удовик
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