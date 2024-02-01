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19:33, 1 февраля 2024Ценности

46-летняя ведущая «Дома-2» в купальнике поплавала в бассейне на камеру

Кадр: @olgaorlova1311

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова поплавала в откровенном виде в бассейне на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В размещенном ролике 46-летняя знаменитость предстала, плавая в бассейне напротив дома в черном купальнике. Наряд состоял из плавок и бюстгальтера на бретелях. При этом звезда продемонстрировала частично оголенную грудь. Кроме того, она собрала волосы.

В январе Ольга Орлова показала лицо с синяками и ранами. Знаменитость разместила кадры, на которых предстала без косметических средств.

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      Екатерина Ештокина
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