46-летняя ведущая «Дома-2» в купальнике поплавала в бассейне на камеру

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова поплавала в откровенном виде в бассейне на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В размещенном ролике 46-летняя знаменитость предстала, плавая в бассейне напротив дома в черном купальнике. Наряд состоял из плавок и бюстгальтера на бретелях. При этом звезда продемонстрировала частично оголенную грудь. Кроме того, она собрала волосы.

В январе Ольга Орлова показала лицо с синяками и ранами. Знаменитость разместила кадры, на которых предстала без косметических средств.