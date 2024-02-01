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16:52, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался о феминитивах

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как он относится к использованию феминитивов. На эту тему он высказался в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Вообще запрещать писать феминитивы — всякие "кураторки" и "фотографки" — так же глупо, как эти слова использовать», — заявил блогер. Так он прокомментировал новость о том, что студенческие организации Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге попросили не использовать подобные слова в публикациях в соцсетях.

Ранее блогер рассказал, что развелся с женой. Другие подробности расставания дизайнер не раскрыл. Он также добавил, что намерен найти новую спутницу жизни.

До этого Лебедев дал один совет женщинам. По его мнению, им стоит строить карьеру после рождения детей. Дизайнер убежден, что россиянки успеют устроить собственную профессиональную жизнь, если родят в молодом возрасте.

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