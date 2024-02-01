Иммунолог высказался об угрозе «болезни Х»

Иммунолог Крючков: «болезнь Х» может быть чем-то новым для человечества,

Возможная «болезнь Х» может представлять собой как что-то новое для человечества, не известный ранее возбудитель, так и оказаться делом рук ученых. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков. Он описал пример вируса оспы, которого нет в природе в активном состоянии, но, если его реинкарнировать, это может сулить человечеству большие проблемы.

«Мы не знаем, чем будет вызвана эта болезнь. Может, это будет что-то, на данный момент нам не известное. И это очень сложно с точки зрения создания новых препаратов и вакцин. В таком случае, акцент будет сделан, вероятно, на чем-то нелекарственном, на карантинах и так далее. Кроме того, здесь невозможно предсказать ни опасность, ни смертность», — добавил Крючков.

Относительного оптимизма может добавить то, что, по словам иммунолога, вероятность наступления «болезни Х» в течение 10 лет не высока. Исключением, как он уточнил, можно считать активные действия по созданию гибридных, химерных инфекций, которые будут обладать новыми свойствами, высокой патогенностью. И такой риск не поддается вероятностной оценке.

«Эта опасность высокая, потому что ее невозможно определить. Тут опасен, к примеру, и вирус оспы, которого нет в природе в активном состоянии. Иммунизация к нему уже давно прошла, а инфекция крайне заразна. Если ее реинкарнировать, придать большую заразность и патогенность, это создаст большие проблемы. Мы понимаем, что это возможно, но насколько и какой инфекции нам ждать, остается только гадать. Необходимо быть готовыми к любому развитию событий», — предупредил Крючков.

Ранее сообщалось, что у волка, напавшего на четырех человек в Курганской области, заподозрили зомби-вирус. Зомби-вирус впервые был обнаружен в американском штате Колорадо, инфекция получила свое название из-за потери ориентации у заболевших оленей. Этот вирус запускает разрушительные процессы в мозге.