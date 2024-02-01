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08:00, 1 февраля 2024Наука и техника

Иммунолог высказался об угрозе «болезни Х»

Иммунолог Крючков: «болезнь Х» может быть чем-то новым для человечества,

Фото: China Daily / Reuters

Возможная «болезнь Х» может представлять собой как что-то новое для человечества, не известный ранее возбудитель, так и оказаться делом рук ученых. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков. Он описал пример вируса оспы, которого нет в природе в активном состоянии, но, если его реинкарнировать, это может сулить человечеству большие проблемы.

«Мы не знаем, чем будет вызвана эта болезнь. Может, это будет что-то, на данный момент нам не известное. И это очень сложно с точки зрения создания новых препаратов и вакцин. В таком случае, акцент будет сделан, вероятно, на чем-то нелекарственном, на карантинах и так далее. Кроме того, здесь невозможно предсказать ни опасность, ни смертность», — добавил Крючков.

Относительного оптимизма может добавить то, что, по словам иммунолога, вероятность наступления «болезни Х» в течение 10 лет не высока. Исключением, как он уточнил, можно считать активные действия по созданию гибридных, химерных инфекций, которые будут обладать новыми свойствами, высокой патогенностью. И такой риск не поддается вероятностной оценке.

«Эта опасность высокая, потому что ее невозможно определить. Тут опасен, к примеру, и вирус оспы, которого нет в природе в активном состоянии. Иммунизация к нему уже давно прошла, а инфекция крайне заразна. Если ее реинкарнировать, придать большую заразность и патогенность, это создаст большие проблемы. Мы понимаем, что это возможно, но насколько и какой инфекции нам ждать, остается только гадать. Необходимо быть готовыми к любому развитию событий», — предупредил Крючков.

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      Наталия Белова
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