Крупнейший акционер «Магнита» купил долю в сервисе доставки еды

Forbes: инвестиционная компания Marathon Group стала совладельцем Grow Food

Крупнейший акционер торговой сети «Магнит» — инвестиционная компания Marathon Group, стала совладельцем производителя здоровой еды по подписке Grow Food. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает Forbes.

Долю в сервисе по доставке продуктовых наборов оценивают в 4-4,5 миллиарда рублей. По различным оценкам, Marathon Group купила пакет ценных бумаг больше блокирующего, но меньше контрольного. Компания «ГФ Трейд», которая до июля 2023 года принадлежала кипрской Vinda, сейчас перешла к калининградской МКООО «Винда Лимитед».

В середине января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продуктовому ретейлеру «Магнит» покупку 33,01 процента долей в уставном капитале крупнейшей на Дальнем Востоке розничной торговой сети «Самбери». Соглашение с «Дальний Восток Невада» заключили еще в конце октября 2023 года. В рамках сделки «Магнит» получит возможность выкупить оставшуюся долю розничной сети в течение ближайших пяти лет. В «Самбери» входят около 300 магазинов различных форматов.

В октябре 2023 года руководство «Магнита» решило запустить собственный маркетплейс на базе площадки KazanExpress. После покупки онлайн-площадки один из крупнейших в стране продуктовых ретейлеров получит технологическую платформу маркетплейса. Также в собственность «Магнита» перейдут пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады и автопарк.