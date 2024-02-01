Бывший премьер Украины связал вопрос отставки Залужного с волей американцев

Азаров: вопрос отставки Залужного зависит от воли американцев

Вопрос отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного зависит не от позиции Владимира Зеленского, а напрямую связан с волей США. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем. Но решает не он, решают американцы», — сказал экс-премьер.

По его словам, приезд в Киев замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд связан с конфликтом украинского лидера с главкомом. «Она приезжает для того, чтобы принять решение, доложить о нем руководству и реализовать его», — заявил Азаров.

При этом бывший премьер считает нереалистичным вариант силового смещения генерала, поскольку у Зеленского есть простой инструмент в виде президентского указа. «Раз указ подпишут, значит это согласовано с американцами, Залужный все это прекрасно понимает… Если американцы примут решение его убрать, они уберут», — заключил он.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент Украины планирует уволить главкома ВСУ в ближайшие дни. Источники отмечают, что на пост нового главнокомандующего рассматриваются два кандидата: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.