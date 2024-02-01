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21:55, 1 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о гибели двух французских добровольцев

Глава Херсонской ОВА Прокудин: два гражданина Франции погибли в Бериславе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Двое французских волонтеров погибли в подконтрольном Вооруженным силами Украины (ВСУ) городе Бериславе в Херсонской области. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, еще трое граждан Франции получили легкие ранения.

Ранее сын французского бригадного генерала был ликвидирован в результате удара Российской армии по пункту временной дислокации наемников в Харькове. Француз служил во 2-м батальоне международного легиона.

17 января Вооруженные силы России сообщили об ударе по крупному лагерю французских наемников на службе Вооруженных сил Украины. Согласно официальной позиции Парижа, на Украине нет французских граждан, которые являются наемниками.

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      Марина Совина
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