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17:58, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Доступ к YouTube-каналам устроившего опасную езду блогера ограничили

Суд ограничил доступ к YouTube-каналам устроившего опасную езду блогера Гаджиева
Гаджи Гаджиев

Гаджи Гаджиев. Кадр: Gadji Gadjiev / YouTube

Таганский районный суд Москвы временно ограничил доступ к YouTube-каналам автоблогера Гаджи Гаджиева, который устраивал опасную езду на улицах столицы и стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что суд принял к производству исковое заявление прокуратуры о признании контента на страницах блогера запрещенным к распространению в России. «Определением суда от 31.01.2024 года удовлетворено ходатайство истца — заместителя прокурора города Москвы — о принятии мер по обеспечению иска по административному делу», — добавили в суде.

Два YouTube-канала, а также канал в Telegram Гаджиева были внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Уточняется, что доступ к ним будет ограничен до решения суда по существу иска.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Гаджиева могут прекратить. По данным СМИ, в действиях автоблогера не нашли состава преступления.

Уголовное дело против Гаджиева возбудили в январе. Перед этим в сети распространилось видео, на котором он вместе с друзьями, передвигаясь на автомобиле в Москве, нарушает правила дорожного движения.

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      Маргарита Щигарева
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